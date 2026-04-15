Nicola Ricciardi presenta il libro Il messaggio

Mercoledì 15 aprile si tiene un evento dedicato alla presentazione del libro “Il Messaggio”, scritto da Nicola Ricciardi. La serata prevede un approfondimento sui temi dell’amore, della coscienza e della consapevolezza, con un focus sulla crescita personale e sulla scoperta di sé. L’autore condivide i contenuti del suo volume, offrendo uno spunto di riflessione per i partecipanti interessati a queste tematiche.

Una serata speciale dedicata alla riflessione, alla crescita personale e alla riscoperta di sé.Mercoledì 15 Aprile ospitiamo Nicola Ricciardi, che presenterà il suo libro “Il Messaggio”, un viaggio intenso tra amore, coscienza e consapevolezza.Un incontro autentico, intimo e stimolante, pensato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sanremo 2026 - Nino Frassica sul palco dell'Ariston

Notizie correlate

Leggi anche: “L’inferno è pieno di buone intenzioni”, Nicola Porro presenta il suo libro a Montecitorio

Leggi anche: Addio a Nicola Ricciardi, muore a 43 anni nella notte. La tragica scoperta della mamma

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Come sarà miart 2026? Ce lo spiega il direttore Nicola Ricciardi; Radio Monte Carlo: Nicola Ricciardi: vi racconto miart 2026 - New Directions Video; Nicola Ricciardi ospite di Radio Monte Carlo: le foto; Quest’anno Miart cambia: 7 cose da vedere alla Milano Art Week 2026.

Nella nuova location affacciata sul paesaggio contemporaneo di CityLife di Milano, progetti espositivi provenienti da 24 Paesi. miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano diretta da Nicola Ricciardi, celebra la sua trentesima edizio facebook