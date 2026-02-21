L’inferno è pieno di buone intenzioni Nicola Porro presenta il suo libro a Montecitorio

ROMA – Martedì 24 febbraio, a partire dalle ore 15.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà la presentazione dell’ultimo libro del giornalista Nicola Porro (foto), intitolato “L’inferno è pieno di buone intenzioni. I danni del buonismo”, Edizioni Piemme. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L’autore dialoghera’ con Giovanni Orsina. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. Le buone intenzioni possono fare molto male. C’è un luogo che pochi osano esplorare. È il territorio in cui le parole “solidarietà”, “uguaglianza”, “inclusione” e “pace” si trasformano in gabbie dorate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

