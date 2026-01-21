Bianca Berlinguer conduce ancora con gli occhiali da sole | Presto tornerò a guardarvi negli occhi
Bianca Berlinguer continua a condurre È sempre Cartabianca indossando gli occhiali da sole, a due settimane dall’intervento agli occhi. La conduttrice ha commentato che spera di poter tornare a guardare negli occhi i telespettatori già dalla prossima puntata, mantenendo un atteggiamento naturale e professionale nel suo ruolo. La sua presenza, seppur con gli occhiali, testimonia impegno e determinazione nel proseguire il lavoro quotidiano.
Questa sera sarò ospite di Bianca Berlinguer al suo “È sempre Cartabianca”, a fra poco! facebook
