Da tre decenni, un noto magistrato vive costantemente sotto protezione. Durante questo lungo periodo, non ha mai potuto condividere momenti semplici con i figli, come prendere un gelato insieme. La sua quotidianità è segnata da misure di sicurezza che limitano le occasioni di svago e incontri familiari. La sua esperienza riflette le conseguenze di un impegno professionale legato a questioni di criminalità organizzata.

"> La vita di Nicola Gratteri sotto scorta. Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, ha recentemente condiviso la sua esperienza di vita sotto scorta nel corso della trasmissione “E’ sempre Cartabianca”. In questo contesto, ha messo in evidenza le sfide quotidiane che affronta e il sacrificio personale che comporta il suo lavoro contro la mafia. La sua dedizione e resilienza sono tratti distintivi di una carriera che ha visto Gratteri combattere senza sosta contro la criminalità organizzata in Italia. Da oltre 30 anni sotto scorta, Gratteri vive a Napoli mentre la sua famiglia si trova lontana: sua moglie è rimasta in Calabria, mentre i suoi figli si sono trasferiti al Nord.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Nicola Gratteri: 30 anni in scorta, mai un gelato con i miei figli.

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