Achille Polonara | Quando mi dissero leucemia crollai Oggi so quanto vale un gelato coi miei figli

Achille Polonara, giocatore di basket, ha condiviso la sua esperienza dopo essere stato diagnosticato con la leucemia. Ricorda il momento in cui ha appreso la notizia e il crollo emotivo successivo. Successivamente, ha affrontato il percorso del trapianto di midollo osseo. Oggi, Polonara parla della sua vita attuale, sottolineando quanto siano importanti i momenti semplici con i figli.

Dalla diagnosi di leucemia al trapianto: Achille Polonara racconta a Fanpage.it la paura, la rabbia e la forza di ricominciare. Un viaggio tra malattia, basket e vita quotidiana, alla ricerca di un nuovo "Secondo tempo', come il titolo del suo libro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una selezione di notizie su Achille Polonara

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