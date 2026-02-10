Premio allenatore Gentleman Serie B a Davide Nicola | Lo dedico ai miei figli

Davide Nicola riceve il premio come miglior allenatore della Serie B e dedica il riconoscimento ai suoi figli. In un momento in cui si parla molto di valori e correttezza, Nicola ha sottolineato quanto siano importanti l’etica sportiva e la capacità di costruire rapporti solidi. Il suo stile si ispira a grandi nomi come Gigi Simoni e Claudio Ranieri, e lui stesso si impegna a portare avanti questi principi sul campo.

Etica sportiva, capacità di creare solide relazioni, correttezza ed eleganza. Un filo conduttore di valori sportivi e soprattutto umani che parte da Gigi Simoni, passa per Claudio Ranieri e arriva come conseguenza quasi naturale a Davide Nicola. Così si può riassumere l'assegnazione del quinto Premio allenatore Gentleman Serie B. Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Simoni (scomparso nel 2020), per l'annata 20242025 va all'attuale tecnico della Cremonese, Nicola, che succede nell'albo d'oro al tre volte vincitore Ranieri. La cerimonia di consegna della "Torretta di San Siro" nelle mani dell'allenatore si è tenuta oggi 10 febbraio presso la sede della Lega Serie B a Milano.

