Nicola Ferrari live al Bravo Caffè | Your Time Is Now

Da bolognatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio, un artista sarà in concerto al Bravo Caffè di Bologna per presentare il suo nuovo EP intitolato

Nicola Ferrari presenta lunedi 4 maggio al Bravo Caffè di Bologna il nuovo EP ‘Your Time Is Now’, in attesa dell’uscita del prossimo album, prevista per ottobre 2026. L’EP sarà composto da sei tracce – cinque brani originali e una bonus track – e accompagnerà il pubblico in un percorso musicale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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