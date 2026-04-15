Nico Gonzalez torna alla Juve? Cosa ne pensano Spalletti e il giocatore

Nico Gonzalez potrebbe tornare alla Juventus. La questione è stata affrontata da Spalletti e dal giocatore stesso, che hanno espresso le proprie opinioni sulla possibile operazione. La situazione è ancora in fase di valutazione e non sono stati annunci ufficiali. La trattativa riguarda il ritorno del calciatore in prestito o con un accordo temporaneo. La decisione dipende da vari fattori, tra cui le interlocuzioni tra i club coinvolti.

Nico Gonzalez torna alla Juve? Ecco cosa ne pensano Spalletti e il giocatore. Mancano ancora 5 presenze al riscatto dell’Atletico. Mancano esattamente 7 giornate al termine della Liga e il futuro di Nico Gonzalez vive un momento davvero cruciale. Per attivare l’ obbligo di riscatto da parte dell’ Atletico Madrid, servono ancora 5 presenze da almeno 45 minuti ciascuna in campo. Questo fondamentale traguardo permetterebbe di raggiungere quota 20 apparizioni nel campionato spagnolo, unica competizione ritenuta valida per gli accordi stipulati nel contratto. Durante la scorsa estate, la Juventus ha ceduto l’esterno sudamericano in prestito oneroso per 1 milione di euro, fissando il riscatto a 32 milioni legato a tali specifiche condizioni sportive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez torna alla Juve? Cosa ne pensano Spalletti e il giocatore Notizie correlate Nico Gonzalez torna alla Juve? L’Atletico vuole trattare al ribasso e Spalletti ne va pazzo. Le ultimeNico Gonzalez torna alla Juve? L’Atletico vuole trattare al ribasso e Spalletti ne va pazzo. Leggi anche: Nico Gonzalez torna e fa doppietta alla Real Sociedad: cosa separa la Juve dai 30 milioni del riscatto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LaLiga: Cartellino rosso per Nico Gonzalez Video; Nico Gonzalez espulso in Atletico Madrid-Barcellona: rosso diretto per l'ex Juventus dopo un fallo su Lamine Yamal; Juve, il borsino dei prestiti: Joao Mario boom a Bologna, Rugani sparito a Firenze. E Arthur...; Beccati! La reazione tutta da ridere di Gavi e Szcz?sny al tocco di mano di Nico González contro il Barça. Nico Gonzalez espulso al 95’: niente Brasile, torna alla Juve. Argentina okDiverse le novità dal primo minuto per l'Argentina di Scaloni. A Montevideo, la Seleccion, è andata con qualche defezione di troppo ma questo non ha messo pressione al resto del gruppo. Dopo un primo ... tuttosport.com L'Arabia torna a bussare alla porta di Nico Gonzalez: la Juventus punta alla cessioneIl futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere lontano da Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno argentino è tornato nel mirino della Saudi Pro League, che già un anno fa aveva provato ... tuttomercatoweb.com Nico Gonzalez torna alla Juve Cosa ne pensano Spalletti e il giocatore - facebook.com facebook Rashford risponde a Giuliano Simeone Ma nella ripresa il Barça avrà l'uomo in più per l'espulsione di Nico Gonzalez Guarda #AtleticoMadridBarcellona, LIVE ora su #DAZN x.com