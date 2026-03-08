Nico Gonzalez torna e fa doppietta alla Real Sociedad | cosa separa la Juve dai 30 milioni del riscatto

Nico Gonzalez torna in campo e segna due gol contro la Real Sociedad, attirando l’attenzione sulla sua prestazione. La Juventus sta valutando il riscat del giocatore e considera una cifra di circa 30 milioni di euro. La partita è stata l’occasione per analizzare l’impatto del giocatore e le possibilità di portarlo nuovamente in bianconero. La società segue con attenzione l’andamento delle trattative.

Vlahovic Juve, si accelera per il rinnovo: nuovo incontro in agenda. Svelata l’offerta iniziale Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Padoin: «Davvero una grande partita. Ecco perché non chiedo i playoff alla Juve Primavera» Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez torna e fa doppietta alla Real Sociedad: cosa separa la Juve dai 30 milioni del riscatto Nico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico MadridNico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid Liverpool, ufficiale il rinnovo di... Nico Gonzalez Atletico Madrid, quanto manca per il riscatto dell’ex Fiorentina: la Juve aspetta i 32 milionidi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto dell’argentino è a un passo: servono ancora poche presenze da 45 minuti per... Contenuti e approfondimenti su Nico Gonzalez. Temi più discussi: Nico Gonzalez entra e trascina l’Atletico Madrid: il riscatto dalla Juventus resta però ancora lontano; Occhio a Nico Gonzalez: doppietta con l'Atletico, qual è la situazione per il riscatto dalla Juve; Nico Gonzalez, che doppietta! Juventus, quanto manca al riscatto da parte dell'Atletico Madrid; Atletico ok con la doppietta di Nico Gonzalez: quanto manca per il riscatto da 30 mln dalla Juve. Occhio a Nico Gonzalez: doppietta con l'Atletico, qual è la situazione per il riscatto dalla JuveL'argentino torna in campo dopo l'infortunio ed è subito decisivo: ecco cosa manca per raggiungere la clausola stabilita coi bianconeri ... tuttosport.com Nico Gonzalez tra Atletico Madrid e Juventus: il punto sul futuro dopo la tredicesima presenza e la doppiettaL’Atletico Madrid continua il suo momento positivo in Liga e conquista la terza vittoria consecutiva superando la Real Sociedad. Il successo dei colchoneros porta soprattutto la firma di ... tuttojuve.com A Madrid è stata la grande notte di NICO GONZALEZ L'ex juventino ha firmato la doppietta decisiva nel 3-2 dell'Atletico sulla Real Sociedad, tornando finalmente a esultare 6 mesi dopo la prima e unica volta: in tutta la stagione aveva segnato solo alla - facebook.com facebook Atletico ok con la doppietta di Nico Gonzalez: quanto manca per il riscatto da 30 mln dalla Juve #juve #nicogonzalez #mercato #riscatto x.com