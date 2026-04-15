New York omaggia Totò il Charlie Chaplin of Italy
A New York, il Museo Italo-Americano di Little Italy ospita dal 16 aprile al 29 agosto una mostra intitolata
New York rende omaggio al principe della risata. Dal 16 aprile al 29 agosto l'Italian American Museum di Little Italy ospiterà, Totò and His Naples, una mostra itinerante che coincide con le celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, nome latino per Napoli. Al secolo Antonio De.🔗 Leggi su Napolitoday.it
“The Pilgrim”: il film di Charlie Chaplin con Orchestra SenzaspineUn nuovo film-concerto firmato Orchestra Senzaspine va in scena il 31 marzo 2026 (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.
Sapete quando nacque Charlot? Charlie Chaplin lo presentò al mondo nel 1914Il 7 febbraio 1914, il mondo del cinema stava per essere rivoluzionato da un personaggio che sarebbe diventato uno dei più iconici della storia:...