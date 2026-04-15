New York e la fuga dei milionari | i numeri smentiscono il mito

Negli ultimi tempi si è diffusa la voce di un massiccio spostamento di milionari da New York, con alcune fonti che affermano una perdita di 125 mila individui di ricchezza elevata e un conseguente calo di 14 miliardi di dollari nelle entrate fiscali della città. Tuttavia, i dati ufficiali e le analisi recenti mostrano numeri diversi e non confermano questa narrazione.

Una narrazione basata su timori economici apparenti sta cercando di influenzare il dibattito a New York, sostenendo che la perdita di 125 mila milionari avrebbe causato un buco di 14 miliardi di dollari nelle entrate fiscali. Tuttavia, l’analisi dei dati reali smentisce questa versione, rivelando come le dinamiche demografiche siano molto più complesse di un semplice esodo causato dalle tasse. Mentre le cronache locali alimentano il panico riguardo alla proposta del sindaco Mamdani di introdurre una sovrattassa del 2% guadagna oltre il milione di dollari, i numeri dicono altro. Si parla spesso di un suicidio economico imminente, ma la storia e la statistica suggeriscono che le famiglie con redditi elevatissimi non sono affatto mobili come si crede.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - New York e la fuga dei milionari: i numeri smentiscono il mito La fuga dei milionari da New York per le tasse è un mito che non regge all’analisi dei datiL’articolo del Corriere della Sera “New York, 125 mila ricchi in fuga: 14 miliardi di gettito fiscale perduti” è un tipico esempio, che fa scuola, di... Maturità 2026, il falso mito dell’alternanza Greco-Latino: ecco tutti i precedenti storici che smentiscono la ‘regola’Il Ministro Valditara conferma Latino come materia della seconda prova della Maturità 2026 al liceo classico, rompendo l’alternanza dopo il 2025.