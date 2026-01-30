Maturità 2026 il falso mito dell’alternanza Greco-Latino | ecco tutti i precedenti storici che smentiscono la ‘regola’

Il Ministero dell’Istruzione ha confermato che nel 2026 gli studenti del liceo classico faranno ancora l’esame di Latino, come previsto, e niente alternanza con Greco. La decisione ha preso in contropiede molti, che avevano creduto che l’alternanza tra le materie sarebbe diventata la norma. In realtà, nella storia degli esami di maturità italiani, questo tipo di cambiamenti si sono verificati poche volte e spesso sono durati poco. La conferma del ministro Valditara chiarisce che per ora il Latino resta protagonista della seconda prova, mettendo fine a un

Il Ministro Valditara conferma Latino come materia della seconda prova della Maturità 2026 al liceo classico, rompendo l'alternanza dopo il 2025. Un'analisi storica svela che non è una novità: dagli anni Novanta a oggi, le "doppiette" di Latino e Greco sono più frequenti di quanto si creda. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sciolto le riserve: la seconda prova scritta del Liceo Classico per l'anno 2026 verterà sul Latino. La decisione giunge a un anno esatto dall'uscita di un brano del Laelius de amicitia di Cicerone nel 2025, configurando quella che nei corridoi dei licei viene definita una "doppietta".

