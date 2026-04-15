Nessun resto umano dagli scavi Casa del Jazz chiuse le ricerche del giudice Adinolfi ed Emanuela Orlandi

Il prefetto di Roma ha comunicato i risultati degli scavi effettuati presso la Casa del Jazz, durante i quali non sono stati trovati ossa umane né altri elementi di rilievo. Le ricerche, coordinate dal giudice Adinolfi e dalla famiglia di Emanuela Orlandi, sono state concluse senza riscontri. La zona è stata sottoposta a ispezione approfondita, ma non sono emerse tracce di resti umani.