A che punto sono gli scavi alla Casa del Jazz | per le ricerche di Emanuela Orlandi e del giudice Adinolfi

Stamattina, le squadre di archeologi e investigatori hanno effettuato un nuovo sopralluogo alla Casa del Jazz, dove negli ultimi mesi sono state condotte le ricerche per trovare i resti di Emanuela Orlandi e del giudice Paolo Adinolfi. Gli scavi si concentrano in un’area specifica del parco, dove sono stati rinvenuti alcuni oggetti che potrebbero collegarsi alle indagini. La presenza di mezzi e tecnici specializzati indica che i lavori sono ancora in corso e che si cerca di fare chiarezza su un passato ancora avvolto nel mistero.
Questa mattina gli operai sono tornati a lavorare alla Casa del Jazz, a Roma, dopo una pausa.
