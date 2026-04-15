Neruda e Prevert - l' amare

Domenica 19 aprile alle 20.00 si terrà un evento dedicato al tema dell’amore, inserito nel ciclo di spettacoli di teatro filosofico-letterario. La serata propone un confronto tra le opere di due grandi poeti, Neruda e Prévert, attraverso letture e riflessioni che approfondiscono il sentimento amoroso. L’iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a esplorare le diverse sfumature dell’amore attraverso la poesia e la parola.

?NERUDA E PREVERT - L'amareDomenica 19 aprile, ore 20.00Il tema del prossimo appuntamento con il teatro filosofico-letterario sarà l'amore.L’amore delicato si alterna all’amore passionale e travolgente, spesso in contrasto con la razionalità umana e oggetto di ampio dibattito filosofico.Atmosfere.🔗 Leggi su Baritoday.it Buonanotte a te di Charles Bukowski Notizie correlate Leggi anche: Il premio Pablo Neruda. Parata di campioni-poeti Pablo Neruda e la rinascita delle parole: una riflessione poetica attualePablo Neruda, poeta, scrittore, uomo politico e intellettuale si pone tra i grandi della poesia cilena. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Giovinazzo | NERUDA E PREVERT - L'amare. Metti una sera con Lorca, Neruda, PrévertL’attore Fabio Testi, venerdì in San Francesco per il festival Canone Inverso, recita poesie con le musiche di Piazzolla, Morricone, Ibert e Bizet La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ripropone ... lanazione.it Sergio Rubini e le sue ispirazioni a teatroHo deciso di mettermi davanti al pubblico con il cuore aperto. L'attore si racconta sulle ali dei versi poetici di Neruda, Sanguinetti, ma anche di Prévert, di Puskin e di Leopardi, appoggiandosi ... ilgiornale.it