Pablo Neruda e la rinascita delle parole | una riflessione poetica attuale

Pablo Neruda è ricordato come uno dei poeti più importanti del Cile, conosciuto per le sue opere che esplorano l’amore, la politica e la natura. La sua figura comprende anche ruoli di scrittore, uomo politico e intellettuale, che hanno contribuito a definire il suo ruolo nel panorama culturale. Le sue poesie continuano a essere studiate e apprezzate oggi, mantenendo vivo il suo lascito letterario.

Pablo Neruda, poeta, scrittore, uomo politico e intellettuale si pone tra i grandi della poesia cilena. Muore nel suo Paese qualche giorno dopo il colpo di stato militare del generale Augusto Pinochet, nel 1973. Nascere non basta, scrisse in una delle sue poesie. E’ per rinascere che siamo nati, poi continua il poema lapidario di Neruda che si chiude con. ogni giorno. Nascere non basta E’ per rinascere che siamo nati. Ogni giorno. Si nasce da una parola, da una passione o da una distrazione del destino. Si può nascere da queste cose messe assieme e da molte altre. Come e dove si nasce hanno la loro importanza per sapere se nella vita si potrà o meno esercitare il diritto (o il dovere) alla mobilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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