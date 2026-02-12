La cerimonia di premiazione del premio letterario “Tra l’ombra e l’anima - Pablo Neruda” si terrà sabato alle 14,30 alla Camera di commercio. Sono attesi ospiti da diversi paesi, pronti a premiare i migliori poeti in gara. La manifestazione si presenta come un grande evento con molti campioni del verso che si sfideranno davanti al pubblico.

Grande attesa per il premio letterario ’Tra l’ombra e l’anima - Pablo Neruda’. La premiazione, in programma sabato alle 14,30 alla Camera di commercio vedrà ospiti da tutto il mondo. Attesi il presidente della Provincia, Roberto Valettini, l’assessore alla Cultura del Comune di Carrara, Gea Dazzi, la consigliera Brunella Vatteroni, il vicepresidente del consiglio di Massa, Daniele Tarantino, la consigliera provinciale Maria Grazia Tortoriello. "Un successo straordinario – dichiara la fondatrice e presidente del premio Marina Pratici – ben oltre ogni aspettativa. Sarà un onore premiare eccellenze della letteratura nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il premio Pablo Neruda. Parata di campioni-poeti

Approfondimenti su Pablo Neruda

Al Teatro Pirandello si è svolta la quinta edizione del Premio Donnafugata, un evento che celebra eccellenze e talenti.

La decima edizione del Premio Donne per Napoli ha consacrato la città come capitale degli eventi glamour in Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pablo Neruda

Argomenti discussi: Il premio Pablo Neruda. Parata di campioni-poeti; Nascere non basta: Pablo Neruda e il senso profondo della rinascita quotidiana; Lo scrittore Diego De Silva venerdì 13 febbraio nella sala civica di Albinea; Mi piaci quando taci di Pablo Neruda: recensione e citazioni della poesia.

Il premio Pablo Neruda. Parata di campioni-poetiSabato alla Camera di commercio la premiazione del concorso letterario . La soddisfazione della presidente Marina Pratici per la grande affluenza di scrittori. lanazione.it

‘Eccellenza internazionale’. Il premio Pablo Neruda per il Coro LunigianaSotto la guida magistrale del direttore Primo Ceccarelli la giuria del premio internazionale Pablo Neruda ha conferito il premio ‘Eccellenza internazionale’ al Coro Lunigiana. Fondato nel 1972 a ... lanazione.it

SE SAPRAI STARMI Neruda) VICINO (Pablo Se saprai starmi vicino, e potremo essere diversi, se il - facebook.com facebook