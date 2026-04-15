Nel 2024 a Borgomanero, un neonato di sette mesi è morto a causa di maltrattamenti. I genitori, residenti in Svizzera, sono stati arrestati dalle autorità locali. La vicenda ha portato all'apertura di indagini da parte delle forze dell'ordine, che hanno documentato le cause del decesso e le responsabilità dei genitori. Nessuna altra persona è stata coinvolta nel caso.

A causa dei maltrattamenti avrebbero provocato, senza volerlo, la morte del figlio neonato di sette mesi, avvenuta nel novembre del 2024. E' l'accusa contestata a una giovane coppia di Borgomanero dalla procura di Novara e dei carabinieri del nucleo investigativo. I due, di 28 e 27 anni, sono stati arrestati in Svizzera, in cooperazione con l'Interpol. L'accusa contestata ai due è di maltrattamenti in famiglia pluriaggravati. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, Niccolò Bencini, ha emesso nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere., L'inchiesta è stata condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Novara e coordinata dalla procura.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Neonato morì per maltrattamenti nel Novarese, genitori arrestati in Svizzera

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