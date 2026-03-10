Neonato morì nella culla termica della chiesa | don Antonio patteggia l’elettricista finisce a processo

Un neonato è stato trovato morto nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista di Bari. Il prete responsabile della parrocchia è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo e ha scelto di patteggiare un anno di reclusione con pena sospesa. L’elettricista coinvolto nei lavori della chiesa è invece stato sottoposto a procedimento penale.

Il prete della chiesa San Giovanni Battista di Bari a processo per omicidio colposo per il neonato trovato morto nella culla termica ha patteggiato un anno di reclusione con pena sospesa.