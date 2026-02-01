La polizia ha arrestato gli zii affidatari di una bambina di Napoli, morta dopo aver subito maltrattamenti. La piccola, che era finita a vivere con gli zii a Tufino dopo la separazione dei genitori, aveva subito violenze che sono risultate fatali. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulle cause della tragedia e sui motivi per cui le violenze sono state tollerate.

Dopo un tira e molla tra la madre e il padre durante la loro separazione, era finita a vivere a casa dei suoi zii a Tufino, nel Napoletano. È proprio in quella casa che Alessandra, una bambina di quattro anni, è stata oggetto di diversi maltrattamenti che ne hanno provocato la morte. Portata in ospedale dagli zii che avevano raccontato ai sanitari di una caduta dalle scale, sul corpo della piccola i medici avevano trovato segni di ustioni e violenze. A poco più di un anno dalla sua morte gli zii della bambina sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, bambina morì dopo maltrattamenti: arrestati gli zii affidatari

Questa mattina a Napoli sono stati arrestati gli zii affidatari di un bambino di quattro anni, morto dopo aver subito ripetute violenze.

Questa notte gli zii affidatari di Alessandra, una bambina di quattro anni, sono stati arrestati con l'accusa di averle provocato la morte.

