Neonato di sette mesi muore per le botte | i genitori arrestati dopo la fuga in Svizzera

Un neonato di sette mesi è deceduto a Novara nel 2024 a causa di ripetuti maltrattamenti da parte dei genitori. La coppia aveva tentato di sfuggire alle indagini fuggendo in Svizzera, ma è stata arrestata dalle forze dell’ordine svizzere. La vicenda ha portato all’arresto dei genitori, ora coinvolti in un procedimento giudiziario. La morte del bambino ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Nel 2024 un neonato di sette mesi è morto a Novara a causa dei ripetuti maltrattamenti da parte dei genitori: ora la coppia è stata arrestata in Svizzera, dove avevano tentato la fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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