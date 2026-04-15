La storia del neonato morto dopo le percosse a Novara Dopo un primo ricovero fu ridato ai genitori

Un neonato di sette mesi è deceduto nel 2024 a causa di maltrattamenti subiti. Dopo un primo ricovero, il bambino era stato affidato nuovamente ai genitori, residenti a Borgomanero. I genitori, di 28 e 27 anni, sono stati arrestati in Svizzera in collaborazione con l’Interpol. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione del bambino e sulle procedure di tutela adottate in quei mesi.

Un neonato di sette mesi sarebbe morto, nel 2024, per i maltrattamenti subiti. Per questo i suoi genitori, di 28 e 27 anni, residenti a Borgomanero, sono stati arrestati in Svizzera, in cooperazione con l’Interpol. L’accusa contestata, dalla procura di Novara e dai carabinieri del nucleo investigativo, è di maltrattamenti in famiglia pluriaggravati. Il piccolo morì per una crisi respiratoria, ma l’autopsia e le perizie rivelarono traumi al capo e una compressione al torace nelle ore precedenti al decesso, avvenuto il 14 novembre 2024. Nei confronti della madre e del padre del piccolo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, Niccolò Bencini, ha emesso la custodia cautelare in carcere.🔗 Leggi su Open.online

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Neonato morì per maltrattamenti a Novara, genitori presi in Svizzera #novara x.com