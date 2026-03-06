Vertenza Gicap Usb | Si vede la luce in fondo al tunnel per i lavoratori di via Pio XI

Dopo mesi di incertezza, i lavoratori dell'ex Ard Discount di via Pio XI hanno ricevuto un segnale di soluzione durante un incontro convocato oggi in prefettura. La vertenza Gicap riguarda le questioni occupazionali di questa azienda e, dopo tensioni e rimpalli di responsabilità, si registra un passo avanti. La situazione sembra indirizzata verso una risoluzione concreta per i lavoratori coinvolti.

L'organizzazione sindacale: "Ci auguriamo che adesso si possa procedere senza ulteriori indugi all'avvio della nuova esperienza imprenditoriale" Con grande equilibrio e determinazione, la prefetta ha orientato il confronto verso una soluzione concreta, facendo in modo che il tavolo producesse risultati utili per i lavoratori. Un ringraziamento va anche al sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Domenico Battaglia, che si è speso per accelerare la convocazione dell'incontro e ha voluto essere presente al tavolo, sottolineando come il nostro territorio non possa permettersi la perdita neanche di un posto di lavoro".