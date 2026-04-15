Nel presepe allestito da chi tifa sbarchi c’è il santo scafista graziato da re Sergio

Nel presepe creato da sostenitori di sbarchi, è presente una figura chiamata il «santo scafista», che è stata graziata da un ex presidente. Un uomo originario della Libia, condannato per aver causato la morte di 49 migranti in un naufragio, ha celebrato un matrimonio con un ex rappresentante di un'organizzazione per i diritti dei migranti, davanti a un vescovo e a un imam.

Libico condannato per aver ucciso 49 migranti in un naufragio sposa l’ex leader di Mediterranea davanti a vescovo e imam. Lo scafista immacolato si sposa. Dopo la semi-grazia del presidente della Repubblica, ecco arrivare l’amore per Alaa Faraj, new entry nel presepe dei benemeriti del progressismo movimentista.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nel presepe allestito da chi tifa sbarchi c’è il «santo scafista» graziato da re Sergio Notizie correlate Da Travaglio al M5s ecco chi tifa per l’Iran degli ayatollahUna parte della sinistra italiana in queste ore si rattrista per l’attacco che ha portato alla morte dell’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dello... Locale allestito a sala da ballo senza autorizzazioni a Bologna, il provvedimento del QuestoreUn pubblico esercizio di Bologna è destinatario di un provvedimento di chiusura temporanea dopo che sono state riscontrate gravi irregolarità...