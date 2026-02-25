locale allestito a sala da ballo senza autorizzazioni a bologna il provvedimento del questore

Un pubblico esercizio di Bologna è destinatario di un provvedimento di chiusura temporanea dopo che sono state riscontrate gravi irregolarità amministrative e carenze in materia di sicurezza. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato a seguito di un controllo effettuato nei giorni scorsi in un locale di Via Benedetto XIV, dove sono emerse violazioni che hanno messo a rischio l’incolumità degli avventori. L’operazione in un bar di Bologna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato il controllo è stato eseguito nella serata tra il 21 e il 22 febbraio scorso dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bologna con il supporto di Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e ASL. L’operazione si inserisce nell’ambito dei numerosi controlli amministrativi ai locali, disposti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la tutela della sicurezza collettiva. 🔗 Leggi su Virgilio.it

