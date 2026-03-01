Da Travaglio al M5s ecco chi tifa per l’Iran degli ayatollah

Una parte della sinistra italiana esprime dolore per l’attacco che ha causato la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dello Stato islamico. Tra i sostenitori si trovano figure note del Movimento 5 Stelle e alcuni esponenti di centrosinistra. La notizia ha suscitato reazioni diverse sui social e nelle dichiarazioni pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra alcuni rappresentanti politici e l’Iran degli ayatollah.

Una parte della sinistra italiana in queste ore si rattrista per l’attacco che ha portato alla morte dell’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dello Stato islamico. Un paradosso che stride con i festeggiamenti in piazza degli iraniani per la sua morte, perché sperano che per loro ora si apra una stagione di rinnovamento e di pace. Sono stati uditi cori per Trump per le vie di Teheran ma Marco Travaglio nel suo editoriale parla di “attacco criminale e illegale di Usa&Israele all'Iran”. E non è certo l’unico, anzi, è in ottima compagnia perché anche Ilaria Salis utilizza le stesse parole: “Attacchi criminali”. Ma lei alza ancora il tiro e sostiene che siano stati condotti “dall’asse fascio-genocidiario” rappresentato comunque da Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

