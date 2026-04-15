Nel comune di Macherio, un genitore racconta di non aver mai avuto il tempo di piangere la perdita della propria figlia, uccisa dall’ex partner. La persona afferma di andare avanti per i nipoti e di sentire la mancanza della figlia ogni giorno, mentre ricorda che per lui sembra come se la giovane donna non fosse mai scomparsa. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Macherio (Monza Brianza) – “Non ho mai avuto il tempo di piangere. Per me è come se mia figlia non se ne fosse mai andata. A volte mi dico: ’è in viaggio, prima o poi tornerà’. È una finzione che mi permette di andare avanti, di non crollare, perché ora che sono mamma per la seconda volta, a 54 anni, devo essere forte più di prima”. Juana trascorre i giorni sorreggendosi sul peso di una promessa: quella che ha fatto a sua figlia, Geraldine Yana Sanchez Nu?ez, uccisa a 34 anni dal marito in una caserma abbandonata a Macherio, in Brianza. Già quella notte d’inferno “ho capito che c’era solo una cosa da fare: dovevo prendermi cura dei miei nipoti, proteggerli”, racconta, mentre le lacrime, questa volta, trovano il tempo, pazienti, di uscire.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel nome di Geraldine, uccisa dall’ex. “Mia figlia mi manca tutti i giorni, vado avanti solo per i miei nipoti”

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