Nel cuore della Val Brembana si trova un percorso sotterraneo dentro una miniera a oltre 100 metri di profondità

Nel cuore della Val Brembana, a Paglio, si trova l’unico Parco Speleologico d’Europa che permette di esplorare un percorso sotterraneo all’interno di una miniera a oltre 100 metri di profondità. Si tratta di un itinerario che attraversa i tunnel di un’antica miniera, accessibile al pubblico e situato nel cuore di questa valle alpina. Questo percorso rappresenta un’esperienza unica nel suo genere, offrendo la possibilità di scendere sotto terra e scoprire un patrimonio minerario storico.

In Val Brembana, a Paglio, si trova l'unico Parco Speleologico d'Europa dove è possibile seguire un itinerario a oltre 100 metri di profondità, percorrendo i tunnel di un'antichissima miniera.🔗 Leggi su Fanpage.it

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