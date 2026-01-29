Il significato della scultura di legno alta sette metri che si trova nel cuore delle Dolomiti

Nel cuore delle Dolomiti, una scultura di sette metri si fa notare tra le montagne. Si tratta di una ninfa, realizzata interamente in legno riciclato dall’artista Marco Martalar. La scultura rappresenta resistenza e speranza, due valori che emergono forte in un luogo così suggestivo. La ninfa si staglia tra i boschi, attirando gli sguardi di chi passa di lì. Martalar ha scelto il legno riciclato per trasmettere un messaggio di rinascita e rispetto per l’ambiente. La statua, visibile ai visitatori, si

Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti Nel cuore delle Dolomiti Val di Fiemme, il freddo si trasforma in una preziosa risorsa per il benessere. Sappada Vecchia è un piccolo gioiello delle Dolomiti che incanta al primo sguardo. Le antiche case in legno, i tradizionali masi sappadini, si stringono sotto una coltre di neve che rende il borgo ancora più suggestivo e senza tempo. Camminare tra le facebook "Respirare la montagna significa fare scorta di aria pulita, ascoltare il silenzio e i rumori del bosco, ammirare i paesaggi delle valli. Ogni elemento riesce a rilassare la mente". Ph. Marianna Corona #escursioni #montagnadavivere #parcodolomitifriulane x.com

