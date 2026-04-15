Nel 2026 in Italia mancheranno 275mila lavoratori nel settore terziario

Secondo le previsioni, nel 2026 in Italia ci sarà una carenza di circa 275 mila lavoratori nel settore terziario. La stima indica che questa mancanza potrebbe aumentare fino a raggiungere 470 mila unità entro il 2035. Questi dati sono stati diffusi da fonti di settore e indicano un trend di difficoltà nel reperire personale qualificato nel comparto dei servizi e delle attività commerciali.

(Adnkronos) – Nel 2026 nel terziario italiano mancheranno fino a 275mila lavoratori, destinati a diventare 470mila entro il 2035. Servizi e turismo, da soli, già oggi registrano oltre 200mila posizioni scoperte. Sono le stime dello studio di Confcommercio, realizzato in collaborazione con l’università degli studi Roma tre, diffuse in occasione del forum. ''Il problema -secondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Monselicense, oltre 4.000 imprese attive nel settore terziario Confcom, nel terziario mezzo milione di lavoratori mancanti entro 10 anniNel 2026 nel terziario italiano mancheranno fino a 275mila lavoratori, destinati a diventare 470mila entro il 2035. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Medici di famiglia a lavoro fino a 72 anni, arriva la proroga al 2027: cosa sapere; L’Italia ha presentato la settima revisione del Pnrr; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Recensioni false, verso l’entrata in vigore delle nuove regole (ma mancano le linee guida). Nel 2026 in Italia mancheranno 275mila lavoratori nel settore terziarioNel 2026 nel terziario italiano mancheranno fino a 275mila lavoratori, destinati a diventare 470mila entro il 2035. Servizi e turismo, da soli, già oggi registrano oltre 200mila posizioni scoperte. So ... adnkronos.com L’Italia entrerà in recessione nel 2026? Il sondaggio di Money.itL’Italia resta uno dei Paesi più esposti agli shock, anche a causa della sua struttura economica e del livello del debito pubblico. Riuscirà l'Italia ad evitare la recessione? money.it Mancano pochi giorni al ritorno in Italia degli Eihwar. Il gruppo francese, inserito nella corrente “Nordic electro-folk”, si esibirà dal vivo a Milano giovedì sera presso la Santeria Toscana 31. Trovate tutte le info utili all'interno della news! - facebook.com facebook