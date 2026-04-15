Secondo i dati di Confcommercio, entro il 2026 nel settore terziario italiano ci saranno circa 275.000 posti di lavoro non coperti, cifra che potrebbe salire a 470.000 nel 2035. La carenza di manodopera riguarda diverse professioni e si prevede che questa tendenza si intensifichi nei prossimi anni. Le stime si basano su analisi delle tendenze attuali e sulle proiezioni future relative all’occupazione nel settore.

Nel 2026 nel terziario italiano mancheranno fino a 275mila lavoratori, destinati a diventare 470mila entro il 2035. Servizi e turismo, da soli, già oggi registrano oltre 200mila posizioni scoperte. Il problema non sarà più solo quantitativo perché bisognerà trovare persone con il profilo giusto: oggi, infatti, il 70% delle posizioni scoperte dipende dalla carenza di candidati e il 30% dalla mancanza di competenze, ma tra 10 anni il gap di competenze salirà fino a quasi il 45%. E' l'allarme che arriva dai risultati di una ricerca di Confcommercio su competenze, innovazione e fabbisogni nel terziario italiano realizzata in collaborazione con l'Università degli studi Roma Tre e diffusa nella seconda giornata del Forum di Villa Miani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Confcom, nel terziario mezzo milione di lavoratori mancanti entro 10 anni

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