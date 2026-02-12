Asse Messina-Reggio-Catania smantellato il corridoio dello spaccio | i nomi dei reggini arrestati

Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno smantellato un vasto giro di droga tra Catania e Reggio Calabria. Sono stati arrestati diversi reggini, considerati i protagonisti di un network che riforniva il mercato messinese. Le indagini hanno portato alla scoperta di un corridoio di spaccio ben strutturato tra il rione Cep e la provincia di Reggio, con traffici che duravano da tempo. Questa operazione segna un altro passo importante contro il traffico di droga nella zona.

La procura di Messina, con la Direzione distrettuale antimafia e la squadra Mobile ha ricostruito il traffico di droga tra le due sponde dello Stretto nell'operazione nel rione Cep lo scorso 27 gennaio Un asse stabile tra il rione Cep e la provincia di Reggio Calabria per rifornire il mercato della droga messinese. È questo il quadro che emerge dall'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Messina che, in meno di un mese, ha portato a 23 misure cautelari complessive. Elemento centrale dell'inchiesta è il collegamento stabile con la Calabria, in particolare con la provincia di Reggio.

