‘Ndrangheta blitz dell’antimafia | 15 misure cautelari anche Terni coinvolta nell’indagine

Alle prime ore di oggi, un'operazione antimafia condotta dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia ha portato all'esecuzione di 15 misure cautelari. L'indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha coinvolto diverse province italiane, tra cui Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari e Teramo. Il blitz ha interessato vari territori, con controlli e perquisizioni in corso.