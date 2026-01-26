Calendario Champions League calcio 2026 | orari partite 28 gennaio tv quali vedere su Sky Prime e TV8

Il calendario della Champions League 2026 prevede le partite dell’ultima giornata della fase a gironi, in programma il 28 gennaio. Gli appassionati potranno seguire gli incontri in diretta, con orari e canali dedicati su Sky, Prime Video e TV8. Questa giornata rappresenta il momento decisivo per le qualificazioni, offrendo un’occasione per seguire tutte le emozioni di una competizione internazionale di grande livello.

Tutti in campo contemporaneamente per l’ ultima elettrizzante giornata della “Fase Campionato”. La Champions League 2025-2026 regala una notte da sballo agli appassionati di calcio, in un mercoledì 28 gennaio che promette gol, emozioni, spettacolo e chi più ne ha più ne metta. Si parte alle ore 21.00, saranno 18 i match in contemporanea. In campo anche le squadre italiane: Napoli in casa contro il Chelsea, trasferte invece per Juventus, Atalanta e Inter rispettivamente contro Monaco, Union SG e Borussia Dortmund. Al termine di due ore infuocate si determineranno le 8 squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale, le 16 formazioni che accederanno ai playoff e i 12 team che invece verranno eliminati. 🔗 Leggi su Oasport.it

