Lakers vs Suns | sfida decisiva per il play-off tra LeBron e i Phoenix

I Los Angeles Lakers sfidano i Phoenix Suns in una partita importante per la Western Conference. La gara potrebbe determinare la posizione finale delle due squadre in classifica, con i Lakers che cercano di mantenere il vantaggio del campo casalingo nel primo turno dei play-off. La sfida si svolge in un momento chiave della stagione, con entrambe le squadre impegnate a migliorare la propria posizione in vista dei prossimi incontri.

I Los Angeles Lakers affrontano i Phoenix Suns in una sfida cruciale per il quarto posto nella Western Conference, con l’obiettivo di blindare il vantaggio del campo casalingo per il primo turno dei play-off. L’incontro, previsto per sabato 11 aprile alle ore 04:30 italiane, vede contrapposte due formazioni con obiettivi stagionali differenti: i californiani, attualmente al quarto posto con un record di 51 vittorie e 29 sconfitte, e i visitatori, matematicamente settimi con 44 successi e 36 fallimenti. Equilibri di classifica e pesanti assenze in campo. La recente vittoria ottenuta dai Lakers sul parquet dei Golden State Warriors per 119 a 103 ha permesso alla squadra di mantenere la posizione che garantisce il fattore campo nei prossimi turni post-season. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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