Nba play-in 2026 vincono Portland e Charlotte Eliminati i Miami Heat di Fontecchio

Nella prima giornata del play-in NBA 2026, Portland e Charlotte sono riuscite a ottenere la qualificazione ai playoff, mentre i Miami Heat di Fontecchio sono stati eliminati. I Trail Blazers hanno ottenuto la vittoria che li ha portati al settimo posto nella classifica della Western Conference, mentre i Charlotte hanno superato la sfida per entrare tra le migliori otto della Eastern Conference. I Miami Heat, invece, sono usciti dalla corsa ai playoff dopo la sconfitta in questa fase.

I Portland Trail Blazers hanno conquistato il settimo posto nella griglia dei playoff Nba a Ovest, grazie a una spettacolare rimonta guidata da Deni Avdija, autore di 41 punti, inclusi i decisivi 3 punti con gioco da tre a 16 secondi dalla fine, che hanno dato ai Blazers il 114-110 contro i Phoenix Suns. Portland affronterà i San Antonio Spurs al primo turno. I Suns, che avevano avuto un vantaggio di 11 punti nel quarto periodo, dovranno battere la vincente della partita Clippers-Warriors per guadagnarsi l’ottavo posto e sfidare gli Oklahoma City Thunder. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBA (@nba) A Est i Charlotte...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nba play-in 2026, vincono Portland e Charlotte. Eliminati i Miami Heat di Fontecchio NBA, Fontecchio protagonista con Miami: Heat vincono contro BrooklynNella notte NBA tra martedì e mercoledì Simone Fontecchio segna 12 punti nel successo dei Miami Heat sui Brooklyn Nets. Miami Heat di Fontecchio vincono a Chicago, Oklahoma e Detroit koOtto partite disputate nella notte italiana dell'Nba, l'azzurro a referto con 2 rimbalzi e 3 assist ROMA - Otto partite di regular season di Nba...