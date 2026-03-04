NBA Fontecchio protagonista con Miami | Heat vincono contro Brooklyn

Nella notte tra martedì e mercoledì, nella partita NBA, Simone Fontecchio ha segnato 12 punti contribuendo alla vittoria dei Miami Heat contro i Brooklyn Nets. La squadra di Miami ha ottenuto il risultato positivo, mentre i Brooklyn Nets hanno subito una sconfitta. Fontecchio è stato tra i protagonisti dell’incontro con il suo contributo offensivo.

Nella notte NBA tra martedì e mercoledì Simone Fontecchio segna 12 punti nel successo dei Miami Heat contro i Brooklyn Nets. Vittorie anche per Lakers, Thunder e Spurs. C'è anche il contributo di Simone Fontecchio nel successo dei Miami Heat contro i Brooklyn Nets nella notte NBA tra martedì e mercoledì. Il giocatore abruzzese classe 1995 mette a referto 12 punti nella vittoria di Miami per 124-98. Tra i protagonisti della partita anche Bam Adebayo, autore di 23 punti, e Tyler Herro, che ne realizza 22.