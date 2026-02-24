Nautica Ferretti chiude il 2025 in crescita | oltre 1,2 miliardi di ricavi Consolidiamo la nostra leadership

Ferretti ha registrato un fatturato superiore a 1,2 miliardi di euro nel 2025, grazie alla forte domanda di yacht di lusso. La società ha deciso di consolidare la propria posizione di leadership nel settore, anche in un mercato globale difficile. Il consiglio di amministrazione ha approvato i dati finanziari preliminari, mostrando una crescita significativa rispetto all’anno precedente. I risultati riflettono il successo di una strategia mirata a rafforzare il brand e l’offerta.

Il consiglio di amministrazione di Ferretti ha approvato i principali dati finanziari consolidati preliminari al 31 dicembre 2025, confermando un esercizio in crescita nonostante un contesto complesso per la nautica internazionale. Nel 2025 la raccolta ordini si è attestata a 1.136,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea (-0,2%) rispetto ai 1.139,3 milioni del 2024. Il dato risente in particolare del diverso andamento del segmento Super yacht: circa 66,1 milioni di euro di nuovi ordini nel 2025 contro i 294,9 milioni dell'anno precedente. Nonostante questo divario, il gruppo è riuscito a mantenere stabile il livello complessivo di acquisizioni, grazie anche al contributo degli altri segmenti e a una gestione attenta del mix di prodotto.