nautica green crisi silent tutti in cassa integrazione

Nella nautica green si apre una fase di crisi per la società specializzata nella produzione di catamarani elettrici, che si trova ora in cassa integrazione per un anno. La mancanza di fondi da parte del proprietario ha impedito il rilancio dei progetti della

Tutti in cassa integrazione. Per un anno. Il cavaliere bianco non si è presentato con i soldi in mano per rilanciare i progetti della "Silent", la società che costruisce catamarani totalmente elettrici e che ha la sua sede in via Papiria. Alla luce della situazione gli amministratori hanno dovuto presentare un concordato in bianco in tribunale che è stato accettato ed ora l’ad Marcello Vitali e soci dell’azienda dovranno presentare un piano di risanamento. Degli oltre 100 dipendenti, una trentina si sono licenziati e gli altri 77 sono stati posti in cassa integrazione straordinaria per un anno. Una situazione precipitata negli ultimi mesi quando l’azienda è entrata in crisi di liquidità per cui stava ritardando il pagamento degli stipendi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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