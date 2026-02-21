Crisi Realco ultimo giorno di lavoro per i dipendenti del supermercato | Poi siamo tutti in cassa integrazione
Il supermercato Economy di via Faentina a Ravenna chiude i battenti, causando l’ultimo giorno di lavoro per molti dipendenti. La decisione, comunicata ai lavoratori, ha lasciato tutti sorpresi e preoccupati per il futuro. In questo momento, i dipendenti attendono con ansia le procedure di cassa integrazione, che li garantiranno temporaneamente un sostegno economico. La chiusura del punto vendita avviene in un momento di crescente incertezza nel settore della grande distribuzione.
Ancora non ci sono novità positive in vista per i dipendenti del supermercato Economy, coinvolto, come molti altri punti vendita dalla crisi del gruppo Realco "Sabato è l'ultimo giorno di lavoro. Poi siamo tutti in cassa integrazione". Questo il commento sconfortato di una dei dipendenti del supermercato Economy di via Faentina a Ravenna. Una situazione che si è creata in seguito alla crisi aziendale del gruppo Realco che gestisce anche i marchi Ecu e Sigma. Il supermercato del borgo San Biagio è infatti uno dei tredici punti vendita del gruppo che vanno verso una chiusura temporanea in Emilia Romagna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Realco, stop temporaneo a 14 negozi. Cassa integrazione a 352 lavoratori. La Regione: "Crisi tra le più gravi"Realco ha annunciato la chiusura temporanea di 14 negozi e l’attivazione della cassa integrazione per 352 lavoratori, una decisione presa ieri durante il tavolo di crisi a Bologna.
