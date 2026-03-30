L’azienda Peg Perego ha annunciato l’attivazione della cassa integrazione per 74 lavoratori, con un piano di rilancio in fase di definizione. I licenziamenti previsti sembrano essere stati evitati. Il 9 aprile sarà presentato ufficialmente il nuovo advisory incaricato di sviluppare il piano di rilancio dell’azienda.

I licenziamenti previsti per i 74 lavoratori sarebbero stati scongiurati. Nel frattempo sarà attivata la cassa integrazione e il 9 aprile sarà presentato ufficialmente il nuovo advisory scelto dall'azienda che si occuperà del piano di rilancio. Va profilandosi un nuovo futuro per la Peg Perego di Arcore, al centro delle grave crisi i cui segnali sono arrivati ben prima della pandemia (e che i nuovi dazi di Trump hanno contribuito a esacerbare) e che ha costretto i vertici a dover intervenire sulla gestione di diverse decine di dipendenti in esubero. La vertenza di fatto si è conclusa con due accordi sindacali. Da una parte, il 26 marzo si è raggiunta l'intesa che prevede uscite esclusivamente su base volontaria entro il 31 luglio 2026, scongiurando così i licenziamenti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Peg Perego, scatta la cassa integrazione e a breve sarà presentato il piano di rilancio

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