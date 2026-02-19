Nasce con una grave cardiopatia il piccolo Edoardo operato a tre giorni di vita e salvato
Edoardo, nato ad Arezzo, ha affrontato una grave cardiopatia congenita che ha richiesto un intervento subito dopo la nascita. La sua condizione, molto complessa, aveva fatto temere il peggio ai medici. A soli tre giorni, il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per salvarlo. Ora Edoardo si trova in fase di recupero e le sue condizioni sembrano in miglioramento. La famiglia spera in un futuro senza ulteriori complicazioni per il piccolo.
È nato con una grave cardiopatia congenita. Le sue condizioni avevano fatto temere il peggio. Ma quella di Edoardo, bimbo nato ad Arezzo, è una storia a lieto fine. A soli tre giorni di vita è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico e grazie alla risposta tempestiva - e a una perfetta integrazione della rete pediatrica toscana - è stato scongiurato il peggio. Edoardo è venuto alla luce all’ospedale San Donato di Arezzo. Poco dopo il parto - spiega la Asl in una nota -, i sanitari si accorgono che qualcosa non va: il piccolo mostra difficoltà nell’ossigenazione e alcuni valori risultano anomali, rendendo necessari approfondimenti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
