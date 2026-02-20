E’ a casa il piccolo Edoardo, cullato dall’amore dei suoi genitori. Ora ha poche settimane di vita ma aveva solo tre giorni e pesava meno di 2,8 chili quando è nato per la seconda volta. “Rinato” dall’attenzione e dalla professionalità della rete pediatrica toscana, tesa da Arezzo fino all’ Ospedale del Cuore di Massa. La sinergia perfetta della squadra di professionisti ha vinto contro la grave cardiopatia congenita che lo stava spegnendo e gli ha donato una vita nuova. Difficile non pensare al bimbo di Napoli che un trapianto sbagliato sta uccidendo raccontando la storia di Edoardo che oggi mamma e papà possono coccolare grazie al lavoro di squadra dei professionisti di Monasterio e dell’Asl Toscana sud est. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Il bimbo nato due volte. Una grave cardiopatia la corsa all'Opa e l'intervento salvavita; La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato; Ok ti ci porto, l'idea imprenditoriale nata dal bisogno concreto di due genitori; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi.

