Tajani ha annunciato un aumento delle spese militari, sottolineando che questa scelta fa parte di una strategia volta alla pace. In un contesto globale in evoluzione, è fondamentale rafforzare il sistema di difesa senza perdere di vista l’obiettivo della stabilità. L’incremento delle risorse, secondo il ministro, non implica atteggiamenti aggressivi, ma rappresenta un passo necessario per garantire sicurezza e deterrenza in un mondo complesso.

“In un mondo che cambia non possiamo non pensare a un sistema di difesa più efficace. Abbiamo deciso di spendere di più, il che non significa essere guerrafondai ma l’esatto contrario. Con più equilibrio tra le forze in campo c’è meno possibilità che qualcuno voglia usare la forza per risolvere le controversie. Il tema della difesa va affrontato con serietà, una strategia di sicurezza è una strategia per la pace”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Business Forum Italia-Germania. “Questo significa anche a rafforzare il pilastro Ue nella Nato. Se vuoi essere interlocutore allo stesso livello devi saper rafforzare il pilastro europeo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Aumento spese militari, Tajani: “strategia per la pace”

Leggi anche: Spese militari, Tajani: ‘la sicurezza non è guerrafondaia, bisogna investire’

Giorgetti apre all’aumento delle spese militari: “Con deficit sotto al 3% saranno sostenibili”Il ministro Giorgetti ha dichiarato che un aumento delle spese militari sarà possibile mantenendo un deficit sotto il 3%, considerato sostenibile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Leone XIV: spese militari aumentate a livello mondiale, campagne di comunicazione e programmi educative diffondono la percezione di minacceNel corso del 2024 le spese militari a livello mondiale sono aumentate del 9,4% rispetto all’anno precedente, confermando la tendenza ininterrotta da dieci anni e raggiungendo la cifra di 2.718 ... agensir.it

I dubbi degli italiani sull'aumento delle spese militariSe l'Europa punta al riarmo in vista del 2030, l'Italia risponde aumentando di un miliardo le spese militari per il 2026. Ma, per tanti cittadini, questi soldi andrebbero spesi per altro. Servizio di ... la7.it

Aumento della povertà, spese gratis nei market solidali a Napoli https://nap.li/9ChY - facebook.com facebook

Crescono le proteste in Iran, USA pronti a intervenire militarmente. Il mondo si riarma, aumento spese militari Con @VEParsi1 @AntDiBella @Tommasocerno @calovinigg @marcogrimaldi_ #MassimoDeManzoni @gloquenzi @federicafan #CarloDIppoliti a # x.com