Roma | 7 zone rifiuti speciali gratis il 21 febbraio

Roma organizza una giornata di raccolta gratuita di rifiuti speciali e ingombranti il 21 febbraio, coinvolgendo sette zone della città. Questa iniziativa mira a favorire il riciclo e ridurre l’accumulo di materiali ingombranti nelle strade. Gli abitanti potranno portare elettrodomestici vecchi, mobili e altri rifiuti ingombranti senza pagare. L’evento si svolgerà in punti di raccolta temporanei e continuerà anche nel pomeriggio. Verranno distribuiti volantini con tutte le istruzioni.

Roma si prepara a una giornata dedicata al riciclo e alla raccolta di rifiuti ingombranti sabato 21 febbraio 2026, con un'iniziativa che coinvolgerà diversi municipi della Capitale. L'operazione, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio, offrirà ai cittadini la possibilità di smaltire gratuitamente rifiuti speciali, elettronici e ingombranti in sette diverse postazioni dislocate sul territorio romano. L'appuntamento, che si inserisce nel programma "Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo", mira a facilitare lo smaltimento corretto di oggetti che non possono essere inseriti nei normali cassonetti, offrendo un servizio capillare e gratuito ai cittadini.