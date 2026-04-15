Nascondeva cocaina sotto un’auto arrestato un trentaquattrenne

Nella serata di lunedì 13 aprile, un uomo di 34 anni di origine tunisina è stato arrestato in via Borgo Pinti. La polizia ha trovato il soggetto che gettava una sostanza sotto un’auto e, a seguito di un controllo, sono state rinvenute alcune quantità di droga. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gettava della sostanza stupefacente sotto un’auto in via Borgo Pinti. Un uomo di 34 anni, di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella serata di lunedì 13 aprile scorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio straordinario.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Catania, maxi sequestro di cocaina: trovati 44 chili in auto, arrestato 30enne Notizie correlate Nascondeva la cocaina in auto: arrestato un 30enne a MaioriI carabinieri di Amalfi hanno arrestato a Maiori un uomo di circa trent’anni, originario di Salerno e già noto alle forze dell’ordine per precedenti... Pietrasanta: nascondeva 51 dosi di cocaina in auto, arrestato sulla via AureliaPIETRASANTA (LUCCA) – Durante un controllo stradale a Pietrasanta i carabinieri hanno arrestato un 31enne del Marocco con 51 dosi di cocaina. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Apre l'auto del compagno e chiama la polizia: C'è qualcosa di strano, dentro c'è un tesoro di droga e Viagra; Quarticciolo, droga interrata e nascosta tra i tubi: il sistema dei pusher per spacciare h24; Accelera all'alt dei carabinieri e scatta l'inseguimento: nascondeva cocaina sotto al sedile. Arrestato; Pomezia, nascondeva cocaina sotto la scocca del tachimetro. Arrestato 19enne. Pomezia, nascondeva cocaina sotto il tachimetro dell’auto: fermato 19enneCRONACA – I Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno arrestato un 19enne albanese, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso ... lanotiziaoggi.it Accelera all'alt dei carabinieri e scatta l'inseguimento: nascondeva cocaina sotto al sedile. ArrestatoNon si ferma all'alt dei carabinieri, anzi accelera la marcia e con una guida spericolata si allontana rapidamente. È quanto avvenuto nella frazione di San Sisto, dove i carabinieri della sezione radi ... corrieredellumbria.it In casa nascondeva 1 chilo di cocaina e mezzo milione di euro in contanti, il pusher catturato dopo una rocambolesca corsa tra le strade cittadine - facebook.com facebook Nascondeva droga in valigia, arrestata al terminal dei pullman a Torino. Cocaina e metanfetamina scoperta grazie a un cane della Guardia di Finanza #ANSA x.com