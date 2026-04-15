Nasconde un coltello tra le mutande | primo arresto per detenzione con il nuovo decreto sicurezza

A Genova è stato eseguito il primo arresto sotto le nuove norme del decreto sicurezza relative alla detenzione di armi bianche. La polizia ha trovato un coltello nascosto tra le mutande di una persona fermata durante un controllo. L’individuo è stato portato in caserma e adesso si attende l’ulteriore procedimento giudiziario. Questa operazione segna il primo utilizzo pratico delle nuove disposizioni legislative in materia.

A Genova scatta il primo arresto applicando le nuove norme del decreto sicurezza in materia di detenzione di coltelli. Nel pomeriggio di ieri a Certosa, la polizia ha fermato un trentenne di origine algerina trovato in possesso di un coltello Opinel con lama di circa 9 centimetri, nascosto negli.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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