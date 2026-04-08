Nella mattinata del 6 aprile 2026, un giovane di Cirò è stato fermato dai Carabinieri dopo aver scatenato un inseguimento per le vie della città. La fuga, durata diversi minuti, si è conclusa con l’arresto del ragazzo, coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione dell’intera comunità. L’episodio si è verificato durante il giorno di Pasquetta, creando scompiglio tra i residenti.

Un giovane residente di Cirò è stato arrestato dai Carabinieri nella mattinata del 6 aprile 2026, dopo aver innescato un pericoloso inseguimento su due ruote durante il lunedì dell’Angelo. L’operazione, coordinata dalla Procura della di Crotone sotto la guida di Domenico Guarascio, segna un precedente giuridico locale per l’applicazione di norme più severe sulla sicurezza stradale. L’evento è scattato intorno alle ore 10:00, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina ha intercettato un motociclo KTM di colore arancione che procedeva a velocità elevata verso Cirò. Il conducente, nonostante l’ordine di fermarsi, ha ignorato il posto di blocco, trasformando l’intervento in una fuga ad alto rischio lungo la Strada Provinciale 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle a Cirò: arresto shock con il nuovo Decreto Sicurezza

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Da Crema a Milano, la folle fuga di 60 km tra sorpassi e (tentati) speronamenti fino all’arrestoCrema, 5 febbraio 2026 – Lo hanno arrestato dopo un inseguimento di 60 chilometri, iniziato a Crema e terminato a Milano.

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Fuga in moto tra i ciclisti, arrestato giovane di Cirò MarinaNon si ferma all'alt dei Carabinieri e tenta di scappare. L' arresto a Cirò Marina è il primo caso con il nuovo Decreto Sicurezza. ilcrotonese.it

Cirò Marina, inseguimento da brividi il Lunedì dell'Angelo: scatta il primo arresto con il nuovo Decreto SicurezzaIl conducente, ignorato l'alt dei militari, ha dato il via a una fuga pericolosa tra strade secondarie e sterrati, per poi ripiombare sulla SP4 congestionata da turisti e ciclisti ... catanzaro.gazzettadelsud.it

A che serve l’ostruzionismo contro il decreto sicurezza che stiamo facendo con le altre opposizioni in prima commissione al Senato Probabilmente non a bloccare questo pessimo provvedimento che limita la libertà di manifestare. La maggioranza ha i numeri - facebook.com facebook

DL Sicurezza: più tutele per il #TPL Siamo favorevoli al decreto, ma chiediamo di estendere al Tpl le protezioni previste per il personale ferroviario. Più tutele contro aggressioni e minacce Sanzioni più severe per danneggiamenti bit.ly/41Pb9Ja x.com