Scienze infermieristiche via libera a tre nuove lauree magistrali specialistiche

Sono stati pubblicati i decreti ministeriali che istituiscono tre nuove lauree magistrali in Scienze infermieristiche. Le specializzazioni riguardano le aree di Cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, Cure neonatali e pediatriche, e Cure intensive e nell’emergenza. Le nuove lauree sono state ufficialmente riconosciute e aggiunte ai corsi di studio disponibili nel settore.

(Adnkronos) – Registrati i decreti ministeriali che istituiscono tre nuove lauree magistrali in Scienze infermieristiche su competenze specialistiche in Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità, Cure neonatali e pediatriche, e Cure intensive e nell’Emergenza. Un risultato – infoma una nota della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) – frutto dell’impegno pluriennale condotto a. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Sanità, arrivano tre nuove lauree magistrali cliniche per gli infermieri: ecco di cosa si trattaLa sanità italiana si prepara a introdurre tre nuove lauree magistrali cliniche per formare infermieri specialisti. Crisi, nuove lauree e futuro del sistema sanitario: confronto all'ordine delle professioni infermieristicheLa riflessione sul momento storico vissuto dalla professione ma anche la carenza del personale e le nuove sfide al centro del dibattito All’evento ha...