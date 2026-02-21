Orientamento e lavoro Il Salone guarda al futuro

Il Salone dell’Orientamento si svolge dal 26 al 28 febbraio al Campus universitario di Spezia, promosso dall’Università di Genova. L’evento mira a aiutare studenti e giovani a scoprire opportunità di studio e lavoro, con incontri e workshop pratici. Quest’anno, il salone si concentra anche su nuove professioni e competenze digitali, coinvolgendo aziende e esperti del settore. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono orientarsi nel mondo del lavoro.

Torna il Salone dell'Orientamento dal 26 al 28 febbraio al Campus universitario spezzino dell' Università di Genova. Quest'anno l'evento si presenta una importante novità: una giornata unica, il 25 febbraio, dedicata al Career day e ai laboratori di orientamento al lavoro offerti da UniGe e dalla Rete per il Lavoro di Spezia, alla quale parteciperanno 20 realtà aziendali pronte a svolgere colloqui conoscitivi con i candidati interessati e a raccogliere i curriculum vitae. Le iniziative sono promosse dall'Università di Genova in collaborazione con il Comune della Spezia, Promostudi Spezia, Ufficio scolastico regionale Liguria, Confindustria Spezia e Centri per l'Impiego Spezia.